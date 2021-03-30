إحالة شاب للمحاكمة لاتهامه بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة بالصف

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة شاب متهم بانتحال صفة طبيب نساء وتوليد وفتح عيادة طبية بالصف؛ إلى المحاكمة الجنائية؛ لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

يذكر أن إدارة العلاج الحر حررت محضرا رقم 1007 إدارى الصف لسنة 2020 بقسم شرطة الصف ضد المتهم، لادارته عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى الصف دون الحصول على ترخيص.

وتبين أن المتهم حاصل على بكالوريوس علوم، ويدير عيادة نساء وتوليد لعدة سنوات، ويتنقل بين المحافظات، وتبين تزويره بعض المستندات لممارسة نشاطه، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.