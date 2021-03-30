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أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى خلال ساعات

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:00 ص
أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى خلال ساعات المتهم بالتحرش بطفلة المعادى
كتب أحمد حسنى

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة المعادى التى تبلغ من العمر 7 سنوات.

 

وكان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ، قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها. 
 
وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة، وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتان والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

 


طفلة المعادى

خطف طفلة المعادى

محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة المعادى

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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