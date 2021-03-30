اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:09 م
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أوكرانيا: الحشد العسكرى الروسى بالقرب من الحدود يهدد أمننا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:08 م
أوكرانيا: الحشد العسكرى الروسى بالقرب من الحدود يهدد أمننا القوات المسلحة الأوكرانية - صورة أرشيفية
رويترز

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قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خومتشاك اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعزز وجودها العسكري بالقرب من الحدود في تهديد لأمن بلاده واتهم موسكو باتباع "سياسة عدوانية" تجاه كييف.

وفي تصريحات أمام البرلمان، قال خومتشاك أيضا إن الانفصاليين الموالين لموسكو ينتهكون بشكل ممنهج وقف إطلاق النار الذي أُبرم في يوليو 2020.

وتراشقت أوكرانيا وروسيا باتهامات تأجيج العنف في الصراع بشرق أوكرانيا الذي تقول كييف إنه أسفر عن مقتل 14 ألف شخص منذ 2014.

وتتبادل القوات الحكومية والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات بخرق الهدنة ويقول نواب بالبرلمان إن 26 عسكريا أوكرانيا لاقوا حتفهم حتى الآن هذا العام بينهم أربعة قتلوا على يد قناصة في الأسبوع الماضي.

وقال خومتشاك للبرلمان "يواصل الاتحاد الروسي سياسته العدوانية مع أوكرانيا".

 


اوكرانيا

روسيا

كييف

موسكو

القوات المسلحة الأوكرانية

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