اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 7 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:34 ص
أمن المنافذ يضبط 7 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 7 قضايا ،أبرزها بضائع أجنبية الصنع- قطع غيار، وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 3 قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1348 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 192 حكم قضائى متنوع، وفى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط قضية هجرة غير شرعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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