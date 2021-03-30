اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 06:09 م
خالد صلاح
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أفريقيا تتخطى 4 ملايين و195 ألف إصابة و112 ألف وفاة بسبب كورونا حتى الآن

الثلاثاء، 30 مارس 2021 05:51 م
أفريقيا تتخطى 4 ملايين و195 ألف إصابة و112 ألف وفاة بسبب كورونا حتى الآن كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و195 ألف إصابة مؤكدة، و112 ألف و238 وفاة، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
 
وأوصت "المراكز الأفريقية" – في بيان اليوم- الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.
 
يذكر أن "المراكز الأفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية في تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.
 

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