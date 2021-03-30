أخبار مصر.. الرئيس السيسي: "كراكات عملاقة جديدة لرفع قدرة هيئة قناة السويس"

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحب وحرص المصريين على بلادهم، قائلا: "هم دول المصريين اللى حابين بلدهم وحريصين عليها.. مصر من دول كتير المفروض كان مصيرها مختلف، لكن بوعي وحرص وحب المصريين كانت النتيجة إن عبرنا أزمة كبيرة قوى.. أزمة مصر خلال 8 سنين اللى فاتوا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: "مهم قوى إن الدروس والعبر اللى الموجودة وتتحول إذا كان فيه مستلزمات ومعدات محتاجين تبقا موجودة عندنا بشكل مستمر، احنا لما كان بيتعرض خلال الـ 3 و4 سنين اللى فاتوا الكراكات الكبيرة والقاطرات الكبيرة إنهم يدبروها، كنا بنقول إن ده حاجة في صالح العمل، يتم تدبيرها بغض النظر عن الظروف او التكلفة".. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي: "كراكات عملاقة جديدة للمساهمة فى قدرة هيئة قناة السويس"

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحب وحرص المصريين على بلادهم، قائلا: "هم دول المصريين اللى حابين بلدهم وحريصين عليها.. مصر من دول كتير المفروض كان مصيرها مختلف، لكن بوعي وحرص وحب المصريين كانت النتيجة إن عبرنا أزمة كبيرة قوى.. أزمة مصر خلال 8 سنين اللى فاتوا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: "مهم قوى إن الدروس والعبر اللى الموجودة وتتحول إذا كان فيه مستلزمات ومعدات محتاجين تبقا موجودة عندنا بشكل مستمر، احنا لما كان بيتعرض خلال الـ 3 و4 سنين اللى فاتوا الكراكات الكبيرة والقاطرات الكبيرة إنهم يدبروها، كنا بنقول إن ده حاجة في صالح العمل، يتم تدبيرها بغض النظر عن الظروف او التكلفة".

الصحة تعلن تطعيم 13 مليونا و871 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم 13 مليونا و871 ألفا و806 طفل من ضمنهم 13 ألف و447 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر، بنسبة تغطية 84%، وذلك خلال أعمال اليوم الأول والثاني للحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتي انطلقت يوم الأحد 28 مارس وتستمر حتى يوم الأربعاء 31 مارس 2021، وتستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملة هي الثانية التي يتم إطلاقها خلال عام 2021، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين"، والتي تأتي ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، بهدف رفع المناعة المجتمعية والحفاظ على مصر خالية من المرض كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهوره بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت "مجاهد" إلى أن المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة خلال يومها الأول والثاني هي (الجيزة، القاهرة، الشرقية، البحيرة، القليوبية، المنيا) بنسب تغطية تجاوزت 98.6% من المستهدفين بهذه المحافظات.

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المالية": لا نية لمد تقديم إقرارات الضريبة العقارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل، مُشددةً على أن آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية نهاية مارس الجارى، ولا نية لمدها لأي فترات أخرى، خاصة أنه تم مدها من نهاية ديسمبر الماضي إلى نهاية مارس الحالي.

تنبؤ الرى: أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية والوجه البحرى

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر إلى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحرى.



ويسود اليوم طقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف إلى مائل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال حتى شمال الصعيد، معتدل على وسط وجنوب الصعيد نهارًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا.



و تتشكل السحب على مناطق شمال الجمهورية، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة ومتفرقة ، و الأجواء مشمسة إجمالًا فيما عدا ذلك يتخللها ظهور بعض السحب المرتفعة على وسط الجمهورية.

فاينانشيال تايمز: مصر واجهت أصعب تحدى وقت السلم بتعويم السفينة الجانحة

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن قناة السويس بالنسبة لمصر هى المكان الذى تتلاقى فيه المصالح الاقتصادية والفخر الوطنى، متحدثة عن احتفال المصريين بحل أزمة السفينة الجانحة فى القناة واستئناف مرور السفن بها.

وبحسب الصحيفة فإنه على مدار أكثر من نصف قرن، استطاع مرشدو القناة المصريون إبقاء الحركة بقناة السويس على معدل السير بسلاسة، وتحدوا توقعات القوى الاستعمارية عندما أممت مصر الشريان التجارى الحيوى فى عام 1956، لذلك عندما جنحت السفينة إيفر جيفن الضخمة فى القناة، كانت مسألة تحريكها فخرا وطنيا، ومع تراكم مئات السفن الكبيرة عند مدخل الممر المائى، وهو محور للتجارة العالمية، واجهت سلطات القناة المصرية أصعب تحدى فى وقت السلم، وهو التحدى الذى ترتبط فيه كل من المصالح الاقتصادية للبلاد ومكانتها الوطنية.

وعندما طفت السفينة أخيرا أمس الاثنين، أطلقت القاطرات أبواقها، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن المصريين أثبتوا اليوم أنهم على قدر المسئولية دوما، وأن القناة التى حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضى إلى حيث يقرر المصريون".

وذهبت الصحيفة إلى القول إن القناة بالنسبة للمصريين لم تكن فقط مصدرا للعملة الأجنبية المهمة للاقتصاد، ولكنها رمز السيادة التى ضحى لأجلها الآلاف بأرواحهم فى حروب، وخلال عملية الحفر بين عامى 1859 إلى 1869.