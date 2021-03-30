أحد جيران عبد الحليم حافظ يروى قصص من مواقفه الخيرية فى ذكرى رحيل العندليب

الشرقية - فتحية الديب

بنى مسجد ووحدة صحية ومولد كهرباء لتصبح أول قرية مضيئة بالمحافظة .. صور



قال أحمد كامل أحمد نوارة، 60 عاما، من أبناء القرية، أحد جيران العندليب الأسمر، الراحل عبد الحليم حافظ، أن والده اشترى منزل أسرة العندليب، الذى ولد فيه قبل رحيل أشقائه إلى القاهرة، وكان مخصص رواتب شهرية للفقراء بالقرية، وساهم فى إنشاء الوحدة الصحية بالقرية، وكان إجتماعى وبسيط، وفى مناسبة الأعياد كان يرسل الأضحية إلى القرية، مؤكدا أنه تبرع للقرية ببناء مسجد ووحدة صحية وإشترى ماكينة توليد كهرباء للقرية، لتصبح أول قرية بالمحافظة يتم إدخال فيها الكهرباء.

وأضاف أحمد كامل، في تصريحات لــ " اليوم السابع"، أنه كان يأتى الى القرية وقت زيارتها، ويجلس معهم، ويتناقش معهم فى أمورهم الشخصية، مؤكدا أن شقيقته كانت تحى ذكراه فى القرية حتى وفاتها، وكان يتم إقامة حفل كبير فى مركز شباب القرية ويحضره عدد من الفنانين، وبعدها وفاتها توقفت الإحتفالات، متمنيا من وزارة الثقافة إعادتها مرة ثانية لكي يعي الجيل الجديد من القرية التاريخ الحافل للعندليب الأسمر.

وتمر اليوم الذكرى الـ 44 على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا فى 30 مارس 1977، عن عمر ناهز 48 عاماً، ولد عبد الحليم حافظ فى قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو 1929، وكان الابن الأصغر بين أربعة أخوة هم إسماعيل، ومحمد، وعلية، وقد توفيت والدته بعد ولادته بأيام، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيم الوالدين، وعاش فى بيت خاله الحاج متولي عماشة وكان دائم اللعب مع أولاد عمه فى ترعة القرية، ومنها انتقل إليه مرض البلهارسيا، الذي عانى منه كثيرا، وعاش فترة من حياته فى ملجأ أيتام الزقازيق، وساهم فى بناء جامعة الزقازيق ومسجد الفتح بمنطقة المبرة الذي يعرفه الأهالى باسم مسجد "عبد الحليم حافظ".

العندليب تألق كثيرا فى عالم السينما والغناء وقدم للسينما 16 فيلما مع أجمل بطلات السينما المصرية، وقدم 250 أغنية، ومن أبرز أعماله التى ظلت بصمة ورمز مصري: "أغنية الوداع"، "أيام وليالي"، "أيامنا الحلوة"، "ليالى الحب"، "لحن الوفاء"، "دليلة"، "موعد غرام"، "بنات اليوم"، "الوسادة الخالية"، "فتى أحلامي"، "شارع الحب"، "حكاية حب"، البنات والصيف"، "يوم من عمري"، "الخطايا"، "أدهم الشرقاوي"، "معبودة الجماهير"، "أبى فوق الشجرة"، "أرجوك لا تفهمنى بسرعة"، "إحنا الشعب"، "الله يا بلدنا"، "الوطن الأكبر"، "حكاية شعب"، "الجزائر"، "صورة"، "عدى النهار"، "أحلف بسماها"، "البندقية اتكلمت"، "عاش اللى قال"، "النجمة مالت على قمر"، "قارئة الفنجان"، "أهواك"، "على قد الشوق"، "النجمة مالت على قمر"، "أنا من تراب"، "ورق الشجر"، "بين صحبة الورد"، "خلينى كلمة".



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