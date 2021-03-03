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197 مسنا يتلقون اللقاح الواقى من فيروس كورونا فى الأردن

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:02 م
197 مسنا يتلقون اللقاح الواقى من فيروس كورونا فى الأردن كورونا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، الأربعاء، أن 197 مسنا تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد، من أصل 367 مسنا في دور الرعاية التابعة لها.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، إن "170 مسنا موزعين على 4 دور رعاية في محافظة العاصمة لم يتلقوا اللقاح"، مشيرة إلى أنه "سيصار إلى تنفيذ إجراءات تطعيمهم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الصحة".

وأشارت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، إلى أنها تواصل بالتعاون مع الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة، تطعيم كبار السن في دور الرعاية التابعة لها بلقاح كورونا.

وقال المتحدث الإعلامي للوزارة أشرف خريس، إن "الحملة واصلت أعمالها في محافظات العاصمة والزرقاء وإربد، في دارات (سمير شما)، ومركز الأميرة منى للمسنات، ودار (البر) لرعاية كبار السن".


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فيروس كورونا

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لقاح كورونا

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