اليوم السابع
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خالد صلاح
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10 صواريخ كاتيوشا تستهدف قاعدة عين الأسد فى الأنبار بالعراق

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:37 ص
10 صواريخ كاتيوشا تستهدف قاعدة عين الأسد فى الأنبار بالعراق القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار بـ10 صواريخ، وقالت المصادر، حسبما نقلت "السومرية نيوز"، إن " 10 صواريخ نوع كاتيوشا تستهدف محيط قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار".

وأضافت أنه "تم تشغيل صافرات الانذار للدخول الى الملاجئ"، مردفة أنه "لم تم تسجل إصابات حتى اللحظة".

وتعتبر قاعدة عين الأسد، ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد الجوية وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

يذكر أن قيادة حرس الحدود المنطقة الخامسة العراقية،  أعلنت العثور على 59 صاروخا في محافظة الانبار، وقالت قيادة حرس الحدود- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "قوة مشتركة تابعة لها تمكنت من العثور على 22 صاروخا (ار بي جي )، و37 صاروخا ( أس بي جي 9 )، و25 حشوة له في صحراء الأنبار"، مشيرة إلى أن قوات لواء حرس حدود الخامس، واستخبارات اللواء قامت بعملية استباقية، بناء على معلومات استخباراتية، حيث عثرت على المواد المتفجرة".


الانبار

العراق

قاعده عين الاسد

القوات العراقيه

استهداف قاعده عين الاسد

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