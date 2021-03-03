يحدث الآن .. أقرب اقتران بين المريخ وعنقود نجوم الثريا منذ 30 سنة

تشهد سماء مصر والوطن العربى الآن ومنذ غروب الشمس اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 وقوع كوكب المريخ بالقرب مع عنقود نجوم الثريا، حيث سيفصل بينهما 2.6 درجة وهو أقرب اقتران لهما منذ 20 يناير 1991 .

وسيكون من السهل رؤية كوكب المريخ بالعين المجردة على الرغم من خفوت لمعانه مقارنة بالأربعة أشهر الماضية ولكن هناك حاجة لاستخدام المنظار أو التصوير لرؤية عنقود نجوم الثريا قرب الكوكب الأحمر من داخل المدن.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن المريخ يرصد فى الوقت الحالى بالافق الغربى فى كوكبة الثور بالقرب من نجم الدبران الأحمر، ومن السهل التمييز بينهما على الرغم من التشابه النسبى فى اللون والسطوع، فالنقطة" الحمراء العلوية (بالنسبة للراصد) هى نجم الدبران، اما كوكب المريخ سيكون اسفله واقرب بكثير إلى عنقود الثريا.

وتابع التقرير: إن من أبرز الفروق أيضاً أن الدبران يضيء من ذاته فى حين ان المريخ يعكس ضوء الشمس، اضافة ان الدبران وعنقود نجوم الثريا نقاط "ثابتة" من الضوء فى كوكبة الثور، ولكن المريخ مجرد زائر مؤقت.

المريخ هو الكوكب الرابع من حيث البعد عن الشمس ويستغرق حوالى سنتين من سنوات الأرض ليصنع دائرة كاملة أمام الكوكبات النجمية فى دائرة البروج، لذلك عادةً ما يلتقى المريخ الثريا كل عامين، ومع ذلك، كاستثناء، فإن اقتران المريخ القادم مع الثريا سيحدث فى العام المقبل (بدلاً من العام الذى يليه) فى 20 أغسطس 2022.

ويحدث فى حالات نادرة ان يكون للمريخ 3 اقترانات مع الثريا فى فترة تبلغ حوالى 4.7 أشهر، ولكى يحدث هذا، يجب أن يصل المريخ إلى التقابل فى وقت حرج، بحيث يمكن أن يمر المريخ قرب الثريا وهو يتحرك الى الأمام (شرقًا أمام النجوم فى دائرة البروج)، ثم إلى الوراء (باتجاه الغرب أمام النجوم فى دائرة البروج )، ثم يعود ويتحرك (شرقًا) مرة أخرى، وهذا حدث فى 1991-1990 وسيتكرر من جديد فى 2038-2037.

ولرصد اقتران المريخ بعنقود الثريا ستكون المناظير مثالية، فمن خلالها سيظهر المريخ والثريا فى نفس مجال الرؤية، بالإضافة إلى ذلك يعتبر الحجم الكبير للثريا مناسب للمناظير التى تكشف عن العديد من النجوم الخافتة المرتبطة بالعنقود النجمى واحتوائها كلها فى منظر واحد.

الاقتران سيكون أيضًا جذابًا للتصوير الفلكى فالمريخ وعنقود الثريا لامعان بدرجة كافية لتصويرهما بواسطة الهواتف الذكية والكاميرات الرقمية، فمن خلال عدسة ذات طول بؤرى يبلغ 200 ميليمتر مع كاميرا رقمية بحساس بنظام (APS -C) سيكون التصوير جيد.

جدير بالذكر أن اقتران المريخ والثريا هذه السنة لن يتكرر بنفس المسافة الظاهرية مرة أخرى حتى 4 فبراير 2038.