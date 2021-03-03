ياسر محمود مديرا لتعليم القليوبية خلفا للدكتور السيد الفيومى

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، القرار رقم 33 لسنة 2021، بشأن تكليف ياسر محمود محمد محمود مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال، للعمل مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

ونص قرار وزير التربية والتعليم فى مادته الثانية بتكليف ياسر محمود محمد محمود مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال، للعمل مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وذلك لمدة عام أو لحين شغلها بالتعيين أيهما أقرب.

وجاءت المادة الثالثة بالقرار، أنه يعمل بهذا القرار وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

وكان قد توفى الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية السابق، ونعت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والذى توفى ظهر السبت الموافق 23 يناير الماضى، وذلك بعد مرحلة طويلة مع الغسيل الكلوى، حيث تم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمدينة دمياط.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تدوينة نعت خلالها الدكتور السيد الفيومى، قائلة: "ننعى ببالغ الحزن والأسي، توفي منذ قليل الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم".