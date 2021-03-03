اليوم السابع
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ندوة تعريفية حول منح "فولبرايت الأمريكية" بجامعة طنطا.. الثلاثاء المقبل

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:04 م
ندوة تعريفية حول منح "فولبرايت الأمريكية" بجامعة طنطا.. الثلاثاء المقبل الدكتور كمال عكاشه نائب رئيس جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث عن عقد ندوة تعريفية "أون لاين" الثلاثاء المقبل الساعة الثانية ظهرًا عبر تطبيق زووم، حول كيفية التقدم لمنح هيئة فولبرايت بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
أوضح نائب رئيس الجامعة، أن هذه المنح مخصصة للحصول على درجة الماجستير وجمع مادة علمية وإعداد أبحاث ما بعد الدكتوراه لجميع التخصصات والكليات، بالإضافة إلى توفير منح خاصة لتدريس اللغة الانجليزية والفنون والدراسات الإسلامية.
 
وأضاف أن هذه المنحة تعد فرصة قيمة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعة والباحثين في كليات الجامعة المختلفة، للمشاركة في برامج أكاديمية لتعزيز قدراتهم الإدارية والتنظيمية.
 
يذكر أن هيئة فولبرايت هي لجنة التبادل التعليمي والثقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، والتي تم إنشائها بمقتضى بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين، والذي تم توقيعه في 3 نوفمبر 1949، لتسهيل وإدارة برنامج للتبادل التعليمي والثقافي بين البلدين.

محافظة الغربية

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