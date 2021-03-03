مكافحة التهرب الجمركى تضبط مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب والرسوم

أحمد يعقوب

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي من تحرير وضبط تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

وبناءا على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام محل بمنطقة مدينة نصر بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية "الخمور " الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم ،وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع العقيد أحمد عبد الناصر والمقدم هشام عبد الواحد والمقدم محمود مرسي مفتشي مباحث الجمارك ولجنة مكونة كلآ من عبدالله مصطفى مدير ادارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير ادارة الملكية الفكرية ومحمد فواد و أحمد صلاح و طارق عبد العزيز رؤساء الأقسام وقوة من الشرطة السريين حيث تم ضبط عدد 114 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة والجميع غير خالص الضرائب والرسوم الجمركية .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 مليون و 584 الف و 128جنيه، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 319 لسنة2021 مكافحة تهرب وتقدم المتهم بطلب تصالح وتم سداد مبلغ تحت حساب التصالح .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و عبد الناصر محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.