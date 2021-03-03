"مصر للطيران" تسير غدا 58 رحلة دولية وداخلية لنقل 4748 راكبا

كتبت رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، 58 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 4748 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلي كل من (بغداد، بيروت، اكرا، لاجوس، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، أبوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، موسكو، باريس، اسطنبول، دبي، روما، نيويورك، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة ، مسقط، اديس ابابا، چوهانسبرج)، بالإضافة إلي 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة و الأقصر و أسوان و مرسي علم و طابا، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4748 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.