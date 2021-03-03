اليوم السابع
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مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى للحياة البرية على مواقع التواصل

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:13 م
مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى للحياة البرية على مواقع التواصل اليوم العالمى للحياة البرية
كتبت آية دعبس

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تشارك مصر العالم الاحتفال باليوم العالمى للحياة البرية على مواقع  التواصل الاجتماعى، والذى يقام هذا العام تحت شعار الغابات وسبل العيش: الاستدامة للناس والكواكب” بهدف رفع الوعي البيئي بأهمية الحياة البرية في العالم  والحد من الاخطار التى تهدد بقاءها و مكافحة الاتجار الغير المشروع للحياة البرية.
 
ويعد اليوم العالمي للحياة البرية هو فرصة حقيقية للاحتفاء بالتنوع والاثراء الذى تنعم به الحياة البرية من الحيوانات و النباتات ، وإبراز أهميتها بالنسبة للإنسان وزيادة وعيه بقميتها و بما يعود عليه من مزايا تتطلب العمل للحفاظ على استدامتها لانها اصل الحياة بما تقدمه لنا من خدمات بيئية، وجينية، واجتماعية، وعلمية، وتربوية، وثقافية، وترفيهية، وجمالية، واقتصادية.
 
ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على التهديدات والمخاطر التي تواجه الحياة البرية بشكل عام، والتعريف بالجهود المبذولة لمحاربة الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض وحمايتها من الأخطار والتوعية بأهمية المحافظة عليها، وحمايتها .
 
جديرا بالذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار رقم  205/68 في ديسمبر عام 2013، بإعلان يوم 3 مارس اليوم العالمي للحياة البرية وهو يوافق نفس اليوم الذي اعتمد فيه اتفاقية تنظيم الإتجار في الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض عام 1973، سايتس والتي تلعب دورًا هاما في ضمان ألا تشكل التجارة الدولية تهديدًا لبقاء هذه الأصناف من الحيوانات والنباتات البرية.

اليوم العالمى للحياة البرية

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