اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع سيدة سقط عليها عمود إنارة صدمته سيارة فى السويس

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:55 م
مصرع سيدة سقط عليها عمود إنارة صدمته سيارة فى السويس الحادث
السويس- سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت سيدة سقط عليها عمود إنارة في السويس مصرعها، عقب وصولها للمستشفى، وكان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من شرطة النجدة  يفيد مصرع سيدة بمنطقة الفردوس السكنية التابعة لحي عتاقة، وانتقلت قوة من شرطة النجدة، وضباط القسم لموقع البلاغ.

وأفادت المعاينة وسؤال الشهود العيان، أن طفلا عمره 13 عام كان يقود سيارة بسرعة جنونية داخل الضاحية السكنية، لكنه فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بعمود إنارة، وتصادف أثناء ذلك مرور المجني عليها فسقط على رأسها، قبل أن تستقر السيارة في جدار عمارة سكنية.

ونقل الأهالي السيدة المصابة في سيارة ملاكي إلى مستشفى السويس العام، إلا أنها توفيت عقب وصولها، بسبب إصابتها المباشرة في الرأس والصدر نتج عنها نزيف حاد

FB_IMG_1614776529627
 

 


حوادث الطرق

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

مصرع سيدة فى السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة