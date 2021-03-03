مصرع سيدة سقط عليها عمود إنارة صدمته سيارة فى السويس

السويس- سيد نون

لقيت سيدة سقط عليها عمود إنارة في السويس مصرعها، عقب وصولها للمستشفى، وكان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع سيدة بمنطقة الفردوس السكنية التابعة لحي عتاقة، وانتقلت قوة من شرطة النجدة، وضباط القسم لموقع البلاغ.

وأفادت المعاينة وسؤال الشهود العيان، أن طفلا عمره 13 عام كان يقود سيارة بسرعة جنونية داخل الضاحية السكنية، لكنه فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بعمود إنارة، وتصادف أثناء ذلك مرور المجني عليها فسقط على رأسها، قبل أن تستقر السيارة في جدار عمارة سكنية.

ونقل الأهالي السيدة المصابة في سيارة ملاكي إلى مستشفى السويس العام، إلا أنها توفيت عقب وصولها، بسبب إصابتها المباشرة في الرأس والصدر نتج عنها نزيف حاد.