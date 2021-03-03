مد أجل الحكم على المتهمين بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 17 مارس

كتب إبراهيم قاسم

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، مد أجل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 17 مارس الجاري للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بالقضية المعروفة بقضية "حركة حسم 2"، اتهامات باغتيال النقيب إبراهيم عزازي، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء،واسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتخريب الممتلكات العامة.