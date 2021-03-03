محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار أعمال الرصف بمدن وقرى المحافظة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة عدد منها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازى مع باقى أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

وأشرَف المهندس هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدى غازي، على أعمال الرصف بطريق منشه الشرقية، حيث تم فرد طبقة السن تمهيداً لأعمال الرصف، وذلك ضمن خطة هيئة الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وتابع أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق ابو سكين - كوم الحجر، بطول 5كم وبعرض 5م، حيث تم رصف 500 م من قرية أبو سكين اتجاه كوم الحجر، بالإضافة إلى متابعة أعمال رصف طريق عزبة حميدة التابعة للمدينة، مشدداً بالالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية لأعمال الرصف، وذلك ضمن خطة هيئة الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما أشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على استكمال أعمال رصف طريق صبرى القاضي ، وذلك بالتوازى مع أعمال التطوير بمحور سعد زغلول بغرب كفر الشيخ .

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة ، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.



اعمال تطوير ورصف الطرق بكفر الشيخ



رصف الطرق



رصف شوارع كفر الشيخ