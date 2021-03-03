محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية من محطة مياه الكراتية بتكلفة 7 ملايين جنيه.. صور

قنا - صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، افتتاح المرحلة الثانية لمحطة مياه شرب الكراتية بمركز قوص، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب، والمهندس محمد على مدير عام بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم رفع طاقة محطة مياه شرب الكراتية من 2000م3 / يوم إلى 40000م 3 / يوم، وبتكلفة إجمالية حوالى 7 ملايين جنيه، وتخدم حوالى 20 ألف مواطن بقرى الكراتية والحراجية وتوابعها.

وأكد الداودى، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تشهد طفرة كبيرة مؤخرا، حيث تم افتتاح محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحرى بطاقة 120 لتر/ ثانية بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جني .

كما تم الافتتاح التجريبى لمشروع الصرف الصحى لمدينة قفط بطاقة 15 ألف م3/ يوم بتكلفة إجمالية للمشروع حوالى 167 مليون جنيه، والافتتاح التجريبى لمشروع الصرف الصحى بمدينة نقاده بطاقة استيعابية 16 ألف م3 /يوم بتكلفة 152 مليون جنيه.

وذكر المحافظ، أن مياه الشرب والصرف الصحى من المرافق والخدمات الأساسية التى يهتم بها ويتابعها بصفة مستمرة لكونها من أهم مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة، حيث بلغ اجمالى الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا 6.5 مليار جنيه.

وتم تنفيذ 67 مشروع مياه شرب ما بين محطات وشبكات مياه، ويجرى استكمال تنفيذ 9 مشروعات أخرى، مضيفا أنه تم تنفيذ 10 مشروعات فى قطاع الصرف الصحى، كما يجرى استكمال تنفيذ 26 مشروع آخر.



محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية من محطة مياه الكراتية (1)



محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية من محطة مياه الكراتية (2)



محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية من محطة مياه الكراتية (3)



محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية من محطة مياه الكراتية (4)



محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية من محطة مياه الكراتية (5)



محافظ قنا يفتتح المرحلة الثانية من محطة مياه الكراتية (6)