محافظ جنوب سيناء يلتقى وفد الآثار ومجموعة من المدونين

جنوب سيناء – ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ وفداً من وزارة السياحة والآثار برئاسة المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة.

ضم الوفد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ ومجموعة من المدونين خلال قيامهم بزيارة الى مدينة شرم الشيخ، وسانت كاترين خلال الفترة من 3-4 مارس 2021 فى إطار جهود الدولة لتنشيط ودعم السياحة.

من جانبه رحب محافظ جنوب سيناء بالوفد مثمناً دور هذه المبادرات التى تلقى الضوء على المقاصد السياحية بالمحافظة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ضمن الترويج والتنشيط للسياحة وإبراز دور الدولة واهتمامها بالقطاع السياحي.