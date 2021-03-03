محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال الإعداد لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى

جنوب سيناء- فايزة مرسال

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أعمال اللجان المشكلة للاعداد لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى خلال الشهر الجارى، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام، والمحاسب فوزى همام منسق المحافظ لمديريات الخدمات ومجالس المدن، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومديرى الجهات المعنية والتنفيذية المشاركة فى مراسم رفع العلم بطابا، وافتتاحات المشروعات التنموية والخدمية بجميع مدن المحافظة.

جدير بالذكر أن الاحتفال يشمل مراسم رفع العلم بطابا فى ذكرى استرداد طابا، وافتتاح عدداً من المشروعات التنموية والخدمية ونقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بطور سيناء، بالإضافة لتكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معانى القرآن الكريم، وذلك فى إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معانى القرآن الكريم.

كما تشمل الاحتفالات توجه أكبر قافلة دعوية للواعظات تضم القافلة 10 واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار 5 أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادى فيران وغيرها، بقصد نشر الوعى المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.

إضافة إلى لقاء تثقيفى تحت عنوان: (سيناء فى القلب) بالمشاركة بين محافظة جنوب سيناء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.