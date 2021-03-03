متحدث خارجية إثيوبيا لـ"سكاي نيوز": أمن ومياه مصر والسودان لن يمسا"

كتب سمير حسنى

شدد دينا مفتى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، على أن أديس أبابا تهتم بمخاوف مصر والسودان تجاه سد النهضة، ونأخذ قلقهم على محل الجد لذلك نحن نتفاوض بشكل ثلاثي.

وقال "مفتى" فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز: "سننظر فيما يقلق مصر والسودان، ولن نضرهم"، مضيفا:"مياهكم لن تمس وأمنكم لن يمس".

كان سامح شكرى وزير الخارجية، ثمن الدور العربى الداعم لموقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة.

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، أن مصر تسعى لاتفاق مائى يحفظ حقوقها المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا فى التنمية، مضيفا: "لم نسعى إلى انتقاص أى طرف ولكن نسعى للوصول إلى اتفاق يضمن حقوقنا المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا فى التنمية وحقوق مصر والسودان فى مياه النيل".

بدوره، أكد فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، خلال الاجتماع، على أهمية التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف.