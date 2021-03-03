مايا مرسى تعرب عن سعادتها للمشاركة فى منتدى أسوان

ريهام عبد الله

أعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها للمشاركة فى منتدى أسوان، لعرض تجربة مصر في دمج احتياجات المرأة خلال تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، للاشارة بأهمية التركيز علي النهوض بدور المرأة في أجندة السلم والأمن.

وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"شكر لسيادة رئيس الجمهورية للاشارة بأهمية التركيز علي النهوض بدور المرأة في أجندة السلم والأمن في كلمته الافتتاحية لمنتدي أسوان الدولي، تشرفت بحضور منتدى أسوان، لعرض تجربة مصر في إدماج احتياجات المرأة المصرية اثناء الجائحة، شكرا لوزارة الخارجية المصرية على المجهود الكبير".



الدكتورة مايا مرسى

ومن جهة أخرى أحيت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة ، الذكرى الـ 65 على صدور قانون الانتخاب والذى منح المرأة حق الانتخاب وعضوية مجلس الأمة وقتها لأول مرة في مصر ، ونشرت مايا مرسى على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، مجموعة من الصور تجسد مراحل من مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية منذ عام 1956 وحتى الان.