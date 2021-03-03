غلق وتشميع عيادة فى السويس لعدم وجود ترخيص للعقار

السويس _ سيد نون

نظم حي السويس حملة استهدفت فحص الأنشطة التجارية وتراخيص تشغيلها شملت المنشآت الطبية، وأغلقت الحملة مساء الثلاثاء، عيادة بشرية بأحد الأبراج السكنية بشارع 23 يوليو، وذلك لعدم وجود ترخيص للعقار الكائنة داخله العيادة.

وقال مصدر مسئول بحي السويس، إن المهندسة فاتن عبد الغني، رئيسة الحى، أصدرت قرارا حمل رقم 53 لسنة 2021 بغلق وتشميع العيادة، موضحا أن قرار الغلق يستمر لحين توفيق أوضاع واستكمال أوراق ترخيص العقار.



وكانت أغلقت أول أمس الاثنين، مديرية الصحة بمحافظة السويس مستشفى خاصا لعدم توافر الاشتراطات والشروط الصحية، ورافقت الدكتورة هدى صالح مدير إدارة العلاج الحر بالسويس، حملة غلق المستشفى لعدم توافر الاشترطات والمعايير الصحية التى تحددها وزارة الصحة والسكان.

وجرى الغلق بواسطة حى السويس لحين تلافى السلبيات، وذلك يأتى فى إطار حرص مديرية الصحة على متابعة كافة الاشترطات والمعايير الصحية بالمستشفيات العامة والخاصة.