اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 12:32 م
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ضبط لص تخصص في سرقة المنازل بالأسكندرية

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:03 م
ضبط لص تخصص في سرقة المنازل بالأسكندرية سرقة المساكن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.
 
 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابه عدد (4) حوادث سرقة ، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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