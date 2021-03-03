ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة شخصين فى حملات أمنية بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة شخصين بالإسكندرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تمكنت قوة أمنية أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (شخصين، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – عدد 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، والسيارة فى عملية الترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.