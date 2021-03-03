صور الأقمار الصناعية تشير لسحب ممطرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا تمتد خفيفة إلى متوسطة على باقى الدلتا والوجه البحرى، لافتة إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة بنسبة سقوط 30%.

ومن المتوقع أيضا نشاط الرياح على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، واضطراب فى حركه الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وأيضا على البحر الأحمر.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة ، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.

كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية ، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.