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صور.. اشتباكات فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:23 م
صور.. اشتباكات فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة اشتباكات فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة
كتب محمود رضا الزاملى وكالات

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اندلعت اشتباكات بين أنصار المعارض السنغالى عثمان سونكو المتهم بالاغتصاب مع أفراد الشرطة فى العاصمة دكار، وطارد الجدل عثمان سونكو بسبب تقارير إعلامية تفيد بأن موظفة فى صالون تجميل وجهت إليه اتهامات بالاعتداء عليها.

 

وبحسب صور بثتها وكالة رويترز، فقد حاصر عشرات المحتجين منزل سونكو ورشقوا ضباط الشرطة بالحجارة، حيث قال أحدهم إنهم يرغبون فى بعث رسالة قوية إلى الرئيس ماكى سال مفادها إنهم لن يقبلوا التضحية بسونكو كما فعل مع خصوم آخرين، إذ أنهم يعتبرون سونكو بمثابة تراثًا وطنيًا يحمل مشروعًا اجتماعيًا لإخراج السنغال من مأزقها، مضيفًا أنهم لن يقبلوا تكميمه أو ترهيبه أو اضطهاده كما حدث مع آخرين.

 

وطارد الجدل عثمان سونكو زعيم حزب باستيف المعارض البالغ من العمر 46 عامًا بسبب تقارير إعلامية تفيد بأن موظفة فى صالون تجميل وجهت إليه اتهامات بالاعتداء عليها، إلا أنه نفى تلك المزاعم، وقال إنها مؤامرة سياسية وضعها الرئيس.

اشتباكات فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة واتهامه بالاغتصاب (2)
اشتباكات فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة
اشتباكات فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة واتهامه بالاغتصاب (3)
اشتباكات فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة واتهامه بالاغتصاب
اشتباكات فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة واتهامه بالاغتصاب (4)
العنف فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة 
 
اشتباكات فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة واتهامه بالاغتصاب (5)
اشتباكات فى السنغال  
اشتباكات فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة واتهامه بالاغتصاب (6)
اشتباكات فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة  
اشتباكات فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة واتهامه بالاغتصاب (7)
اشتباكات فى السنغال بعد اعتقال زعيم المعارضة  

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