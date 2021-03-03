"صحة المنيا" تقدم خدمات طبية لـ 1614 مواطنا بقرية الجرنوس ببنى مزار

المنيا – حسن عبد الغفار

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية لمدة يومين بقرية الجرنوس بمركز بنى مزار، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، بالقرى الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة الطبية أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1614 حالة من المترددين على القافلة، بالإضافة لصرف الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أن أعمال القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبى على 264 حالة جراحة، و518 طفلا، و229 باطنة، و119 قلب، و117 جلدية، و92 نساء، و54 تنظيم أسرة، و61 اسنان، و160 حالة أنف وأذن، بالإضافة لإجراء 78 تحاليل مختلفة وإجراء 35 حالة من الموجات الصوتية وإجراء 10 أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 131 متردد وتم خلع أسنان 8 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 40 حالة لاستكمال العلاج، وتنظيم ندوات تثقيف صحى بحضور 90 مترددا، حيث تم استخدام 12 عيادة متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقى العيادات والصيدلة.