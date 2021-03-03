شعبة الدواء تؤكد توافر كثير من البدائل للأدوية الجديدة المدرجة بجدول المخدرات

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية الجديدة المدرجة ضمن جدول المخدرات ، عبارة عن أدوية للكحة، وتجرى مراقبة سحب الأصناف في السوق، وعند ملاحظة زيادة السحب على صنف بطريقة غير طبيعية يتم التحقيق في الأمر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: في ناس بتستخدم الأدوية بطريقة خاطئة، وجرى رصد بعض الحالات من الداخلية، وكان لابد من اتخاذ قرار، فهناك من كان يتناول الزجاجة بالكامل قبل خروجه من الصيدلية.



وتابع: يجرى صرف الدواء للمستحقين من الصيدلية، مؤكدا أن الـ14 نوعا المدرجة كلها لعلاج السعال والبرد، وهناك الكثير من البدائل وكل صيدلى له حصة يأخذها بانتظام، وهناك الكثير من الأدوية البديلة، والقصة أن هناك دورا للدولة وللجهات الرقابية تقوم به.