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شعبة الدواء تؤكد توافر كثير من البدائل للأدوية الجديدة المدرجة بجدول المخدرات

الأربعاء، 03 مارس 2021 09:53 م
شعبة الدواء تؤكد توافر كثير من البدائل للأدوية الجديدة المدرجة بجدول المخدرات أدوية - أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية الجديدة المدرجة ضمن جدول المخدرات، عبارة عن أدوية للكحة، وتجرى مراقبة سحب الأصناف في السوق، وعند ملاحظة زيادة السحب على صنف بطريقة غير طبيعية يتم التحقيق في الأمر.
 
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: في ناس بتستخدم الأدوية بطريقة خاطئة، وجرى رصد بعض الحالات من الداخلية، وكان لابد من اتخاذ قرار، فهناك من كان يتناول الزجاجة بالكامل قبل خروجه من الصيدلية.

وتابع: يجرى صرف الدواء للمستحقين من الصيدلية، مؤكدا أن الـ14 نوعا المدرجة كلها لعلاج السعال والبرد، وهناك الكثير من البدائل وكل صيدلى له حصة يأخذها بانتظام، وهناك الكثير من الأدوية البديلة، والقصة أن هناك دورا للدولة وللجهات الرقابية تقوم به.
 
وأكد: أن معظم الناس في الخارج يعالجون بالتأمين الصحى والعلاج في الخارج يكون غاليا جدا، حوالى 85% من المواطنين بالخارج يعالجون بالتأمين الصحى.

وجاءت قائمة العقاقير المحظورة كالتالى..

Congestal    syr

Tusskan   syr

Tussivan.n   syr

Tussilar    syr

Codilar     syr

Penta flu      syr

Penta cold    syr

Pulmo care   syr

Codiphan      syr

Codiphan.b   syr

Rhinutuss    syr

Cold stop      syr

Roncotech   syr

Opticough     syr

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.

وكانت أعلنت هيئة الدواء المصرية إطلاق مبادرة الرعاية الصيدلية "ممارسة دوائية متميزة 100 مشروع"، وذكر الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تطوير الممارسات الصيدلية فى جميع المؤسسات الصيدلية بجمهورية مصر العربية لتحقيق الاستخدام الآمن للدواء، وتأهيل صيادلة مصر على الممارسة الدوائية والصيدلية السليمة من خلال رفع مستوى الأداء الفنى للصيادلة.

 


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