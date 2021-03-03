شاهد جمال شوارع ريحانة المدن "مدينة السادات" بالمنوفية ليلا

المنوفية - محمد فتحى

قدم موقع "دوت مصر" إحدى منصات " اليوم السابع"، بثا مباشرا من شارع ميدان النصب التذكارى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمشاهدة جمال الإضاءة بشوارع مدينة السادات التى تضيئ وتظهر جمال الشوارع ليلا .

وأكد المهندس إبراهيم الطاهر، مدير الكهرباء بجهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن تلك الإضاءة تقوم شركات الصيانة المسؤولة عنها بالإضاءة لإظهار الإضاءة وجمال الشوارع بها لتحقيق رغبات المواطنين وتوفير الراحة لهم.

فيما أكد أحمد عبد الفتاح، مواطن من أهالى مدينة السادات، أنه يقطن بمدينة السادات عام 1994حتى والمدينة تتقدم يوما بعد الآخر ويظهر جمالها من خلال متابعة مسئولى الأجهزة التنفيذية في المحافظة.