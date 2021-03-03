وقالت حكومة مدينة سول اليوم الأربعاء في بيان اذاعته وكالة الانباء الكورية "يونهاب" إن إجمالي عدد سكان المدينة بلغ 9,911,088 نسمة في نهاية العام الماضي، بينهم 9,668,465 مواطنا كوريا جنوبيا و242,623 أجنبيا.



وزاد عدد سكان سول حتى أوائل التسعينيات بسبب تدفق السكان نتيجة التحضر والتصنيع، ثم انخفض تدريجيا بعد أن وصل إلى 1.97 مليون في عام 1992.

وسجل عدد المواطنين المسجلين في سول أقل من 10 ملايين نسمة منذ عام 2016 عندما بلغ العدد 9.93 مليون. وبالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الأجانب المسجلين في المدينة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى إلى تراجع إجمالي عدد سكان المدينة.



ومقارنة مع نهاية عام 2019، انخفض إجمالي عدد سكان سول بمقدار 99,895 نسمة،وانخفض عدد المواطنين بنسبة 0.62% أو بمقدار 60,624 نسمة، في حين تراجع عدد الأجانب بنسبة 13.93% أو بمقدار 39,253 نسمة. وعلى وجه الخصوص، انخفض عدد الصينيين بمقدار 32 ألفا.



وحسب الفئة العمرية، بلغ عدد السكان في الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاما، 858,648 نسمة، تليها الفئة العمرية من 45 إلى 49 عاما بـ 819,052 نسمة، والفئة العمرية من 50 إلى 54 عاما بـ 807,718 نسمة.



وانخفض عدد السكان في الفئة العمرية من يوم الولادة إلى 4 أعوام بنسبة 10.26%، في حين ارتفع عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و89 عاما، بنسبة 11.42%.



وتشهد مدينة سول ظاهرة الشيخوخة الواضحة حيث انخفض عدد سكانها الذين تبلغ أعمارهم 64 عاما أو أقل، بمقدار 1.2 مليون نسمة ، مقارنة مع قبل 10 سنوات، وارتفع عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، بمقدار 560 ألف نسمة.