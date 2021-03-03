سفير باكستان الجديد يصل القاهرة لبدء مهام عمله

كتب محمود عبد الغنى

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، سفير باكستان لدى مصر الجديد ساجد إقبال، لبدء مهام عمله بالسفارة، خلفا لـ"شاه نظر خان" المنتهية فترته بالقاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، إن السفير الباكستاني الجديد وصل على متن رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، وأتم إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان فى استقباله عدد من مسؤولي مكتب السفارة بالقاهرة وأيضا إدارة المراسم بالمطار.