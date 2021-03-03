سفير باكستان الجديد يصل القاهرة لبدء مهام عمله

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، سفير باكستان لدى مصر الجديد ساجد إقبال، لبدء مهام عمله بالسفارة، خلفا لـ"شاه نظر خان" المنتهية فترته بالقاهرة.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، إن السفير الباكستاني الجديد وصل على متن رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، وأتم إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان فى استقباله عدد من مسؤولي مكتب السفارة بالقاهرة وأيضا إدارة المراسم بالمطار.
وكان وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد قد التقى فى مكتبه بمقر وزارة الداخلية الباكستانية بإسلام آباد الإثنين الماضي، بالسفير المصرى لدى باكستان طارق دحروج.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك، والسبل والطرق لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد وزير الداخلية شيخ رشيد بعمق العلاقات الدينية والثقافية التى ترتبط البلدين، وقال إن باكستان ومصر تتمتعان أيضاً بتوافق الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة