رئيس جامعة عين شمس: نراعى أن تكون الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط

كتب محمود راغب

أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اتخاذ الجامعة كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين امتحانات الفصل الدراسى الأول ، والتى انطلقت الأسبوع الجارى بمختلف الكليات .



وأشار رئيس جامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع" ، إلى أنه تم اختصار مدة الامتحانات لساعتين وكلها متعدد الاختيارات وتعقد على فترات يوميا لتقليل الكثافات.



وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أنه تم مراعاة الامتحانات بصفة عامة لتكون فى مستوى الطالب المتوسط، لافتا إلى إجراء أعمال تعقيم شاملة على مدار اليوم للجان الامتحانات بين كل فترة امتحانية.



وتابع رئيس الجامعة أنه حالة شعور أو التأكد من إصابة أحد الطلاب هناك توجيهات واضحة للطلبة أى طالب حاسس أنه تعبان لا يحضر ويعتبر غياب بعذر .



وأكد المتينى قائلا: "أى طالب لو تعب فجأة يتم نقلة لمستشفى الطلبة وعمل مسحات كورونا مجانا وإذا كان ايجابى يتم نقل الطالب لمستشفى العبور أو المستشفى الميدانى إذا استعدت الحالة أو العلاج بالمنزل بمتابعة من فريق طبى بالجامعة وتوفير الأدوية مجانا.