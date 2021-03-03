خالد يوسف وأهالى قرية تصفا يشيعون جثمان شقيقه إلى مثواه الأخير.. فيديو

القليوبية - إبراهيم سالم

شيع العشرات من أهالى قرية تصفا، جثمان المهندس صلاح يوسف شقيق المخرج الكبير خالد يوسف، والنائب البرلمانى السابق، إلى مثواة الأخير بمقابر العائلة بالقرية.

وخيم الحزن على قرية تصفا مسقط رأس المخرج الكبير خالد يوسف، خلال تشييع جثمان شقيقه الراحل المهندس صلاح يوسف، مؤكدين أنه كان خيراً وبشوشاً ويحب مساعدة الناس، ويحظى بحب واحترام الجميع،.

وأوضحت الأسرة، أن الراحل كان يعيش بين القاهرة وفيلته بالقرية، بحكم عمله كرجل أعمال، وخلال الفترة الأخيرة كان يقضى معظم وقته في القرية، إلا أنه أُصيب بفيروس كورونا، ومكث في أحد المستشفيات بالقاهرة، وبعدها تم نقله إلى مستشفى بالزقازيق، في محافظة الشرقية، إلا أنه توفى متأثراً بمضاعفات إصابته بالفيروس.

وكانت أسرة المخرج الكبير خالد يوسف، أعلنت تشييع جثمان شقيقه المهندس صلاح يوسف، اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر بقرية تصفا، ويتم العزاء بالسرادق المقام أمام دوار العائلة بتصفا.

وكان المخرج خالد يوسف، أعلن وفاة شقيقه المهندس صلاح يوسف، مساء الثلاثاء، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "رحل شقيقى صلاح.. البقاء لله"، وذلك بمسقط رأسه بتصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر.



الأهالى خلال تشييع الجنازة



الأهالى في الجنازة



أهالى قرية تصفا يشيعون الجنازة



جانب من الجنازة



جانب من تشييع جنازة شقيق المخرج خالد يوسف



جانب من تشييع جنازة شقيق خالد يوسف



جانب من جنازة شقيق المخرج خالد يوسف



جانب من جنازة شقيق خالد يوسف



جنازة شقيق خالد يوسف



خالد يوسف خلال تشييع الجنازة(2)