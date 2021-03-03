وكتب أبوت -في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- "لقد حان الوقت الآن لفتح تكساس بنسبة 100%".

وبدأت ولايات ومدن أمريكية أخرى في التراجع عن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، ففي ولاية ميسيسيبي أعلن الحاكم تيت ريفز أن الولاية غيرت القواعد والإجراءات الخاصة بعمل الشركات وبالكمامات.

وفي ولايات ومدن أخرى، بما في ذلك ميشيجان ولويزيانا ومدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، رفع المسؤولون أيضا بعض القيود، وإن لم يكن ذلك مثل التغييرات الشاملة في القواعد بولايتي ميسيسيبي وتكساس.