جامعة سوهاج توافق على إنشاء وحدة أورام المسالك البولية ومكتب رعاية المبتعثين بالخارج

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة رقم 166، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة والموافقة علي بعض المقترحات المقدمة من مختلف قطاعات الجامعة.

وقد أكد رئيس الجامعة خلال المجلس، ضرورة الاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة للقضاء على فيروس كورونا طوال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما وجه بالاستعداد لاستئناف الدراسة بالترم الثاني عقب انتهاء الامتحانات، على أن تكون الدراسة 3 أيام للكليات النظرية و4 أيام للكليات العملية، وبحيث تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية شهر يوليو القادم.

وأضاف عزيز، أن المجلس وافق على اقتراح كلية الطب البشري بإنشاء وحدة أورام المسالك البولية، بالإضافة إلى الموافقة على إجراء التعديلات التي أوصت بها لجنة شئون التعليم والطلاب على لائحة برامج الترجمة المتخصصة بكلية الألسن في اللغات الإسبانية، التركية، الفرنسية، والألمانية، مشيراً إلى أن المجلس وافق على إضافة مقرر "القضايا المجتمعية" والذي يضم الزيادة السكانية، حقوق الإنسان، الشفافية ومكافحة الفساد، ليتم دراسته لجميع الطلاب بكافة الكليات كشرط أساسي للتخرج، وذلك اعتباراً من العام الدراسي القادم بدلاً من مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، إلى جانب الموافقة على تعديل لائحة البرامج الخاصة (برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي) بكلية الحاسبات والمعلومات.

وقال الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن المجلس وافق على إنشاء مكتب "رعاية المبتعثين بالخارج"، واعتماد اللائحة الإدارية له، مضيفاً أنه تم الموافقة علي منح 6 درجات دكتوراه للباحثين بكليات العلوم، الآداب، الطب البشري، والتجارة، إلى جانب منح 31 درجة ماجستير للباحثين بكليات التربية، العلوم، الآداب، الطب البشري، التجارة، التكنولوجيا والتعليم، والتربية الرياضية.