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تكليف ممدوح عنتر برئاسة قطاع مياه النيل وأشرف حبيشى لحماية الشواطئ

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:21 ص
تكليف ممدوح عنتر برئاسة قطاع مياه النيل وأشرف حبيشى لحماية الشواطئ وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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صدر قرار وزارى أمس بتكليف الدكتور ممدوح عنتر بتولى رئاسة قطاع مياه النيل خلفا للمهندس أحمد بهاء الدين لبلوغه السن القانونية للمعاش.
 
كما تضمن القرار تكليف المهندس أشرف حبيشى برئاسة هيئة حماية الشواطىء، والمهندس أحمد يوسف بتولى رئاسة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور يسرى خفاجى بالعمل رئيس الإدارة المركزية للمبانى والشئون الهندسية بمصلحة الرى.
 
وعلى جانب آخر، كانت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه، اجتمعت مع الدكتور بشر إمام والدكتور عبد العزيز زكى، من مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة فى إطار الإعداد لتنظيم أسبوع القاهرة للمياه 2021 والمقرر إقامته خلال الفترة 24-28 أكتوبر.

ويعقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام 2018 وسوف يعقد دورته الرابعة هذا العام خلال الفترة من (24 - 28) أكتوبر 2021 تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص".

أوضحت رئيس اللجنة التنظيمية، أنه تم مناقشة المحاور الخمس الرئيسية لأسبوع القاهرة للمياه 2021 وهى المياه والتغيرات العالمية والتطورات الحديثة فى إدارة الموارد المائية والأمن المائى والمجتمع، بالإضافة إلى التعاون على المستوى الإقليمى والقطاعى فى قضايا المياه والابتكار فى العلوم المائية.

حماية الشواطئ

مياه النيل

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