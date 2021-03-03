تكليف ممدوح عنتر برئاسة قطاع مياه النيل وأشرف حبيشى لحماية الشواطئ

كتبت أسماء نصار

صدر قرار وزارى أمس بتكليف الدكتور ممدوح عنتر بتولى رئاسة قطاع مياه النيل خلفا للمهندس أحمد بهاء الدين لبلوغه السن القانونية للمعاش.

كما تضمن القرار تكليف المهندس أشرف حبيشى برئاسة هيئة حماية الشواطىء، والمهندس أحمد يوسف بتولى رئاسة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور يسرى خفاجى بالعمل رئيس الإدارة المركزية للمبانى والشئون الهندسية بمصلحة الرى.