تطوير شبكات الكهرباء وتحسين الجهد لتدعيم القرى بتكلفة 2 مليون جنيه فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والإنجازات وبخاصة فى قطاع الكهرباء، لتطوير الشبكات وتحسين الجهد لدعم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة بتكلفة استثمارية 2 مليون و676 ألف جنيه، بإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، لتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية.

وأضاف نورالدين، أنه تم تنفيذ تحسين الجهد لشبكات الكهرباء بقرى المحافظة ، طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية، والتى شملت تحسين الجهد بمركز ومدينة برج البرلس، وتضمنت "إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية الكوم الأحمر بمحول 200 كشك و 400 م كابل متوسط و8 أعمدة و2400م موصلات منخفض و75 متر كابل منخفض" ليستفيد منها قرية الكوم الأحمر والقرى التابعة لها بتكلفة 614 ألف جنيه.

وتم إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد الغانمية الشرقى بمحول 200كشك، و723م كابل متوسط و 4 أعمدة ب كيلو موصلات منخفض و50 متر كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 760 ألف جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية السبايعة بمحول 200 كشك و455م كابل متوسط بعمودين و50 متر كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 544 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية الوهابية بمحول 200كشك و800 متر كابل متوسط و984متر موصلات وعمودى منخفض بـ75 متر كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 758 ألف جنيه، لمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتى تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقى المراحل بانتهاء العام المالى 2023/2024، والتى تسهم فى تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن.