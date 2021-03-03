تطعيم مليونا و35 ألف طفل بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقليوبية، والتى بدأت فعاليتها الأحد الماضى وتستمر على مدار أربعة أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال.

وأكد "عبد الغنى"، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تطعيم مليونا و35 ألف طفل وطفلة خلال يومين بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتى تستهدف تطعيم 1116088 طفلا وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 2291 فريق طبى للقيام بتنفيذ الحملة، منهم 353 فريقا ثابتا بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و1938 فريقا متحركا، من شقة إلى شقة، لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

وأوضح عبد الغنى، أن المديرية استعدت للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة، والتطعيم سيتم من شقة إلى شقة بجميع أنحاء النطاق الجغرافى لمحافظة القليوبية، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، وإطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم فى تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء على شلل الأطفال نهائيا.