تصديرى الصناعات الهندسية: مواصفة تصنيع البوتاجاز الجديدة تتوافق مع التصدير

كتبت سماح لبيب

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ، إن إعلان هيئة المواصفات والجودة تغيير المواصفة القياسية لتصنيع البوتاجاز وإصدار مواصفة جديدة للمصنعين لن يؤثر على صادرات البوتاجاز للخارج وإنما تخص السوق المحلى فقط ، لأن كل سوق تصديرى له مواصفة قياسية يطلبها وتقوم المصانع المنتجة للبوتاجاز بالإنتاج وفقا لمواصفة هذا السوق على سبيل المثل السعودية لها مواصفات أمان تختلف عن دول أخرى فى تصدير البوتاجاز إلى أسواقها ، ويختلف عنها أيضا السوق الإفريقى الذى يتم التصنيع له وفقا للمواصفات الفنية التى يتبعها ويطلبها من من المصنع المصرى.

وطالب الصياد فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، بضرورة منح المصانع المصرية مهلة فى تطبيق المواصفة القياسية الجديدة خاصة وأن القرار صدر فجأة وتطبيقه يحتاج إلى وقت ومهلة لكى تستطيع المصانع استيراد مستلزمات إنتاج ومكونات البوتاجاز وفقا للمواصفة القياسية الجديدة حتى لا يتأثر السوق المصرى من هذا القرار المفاجىء ويعرض المصانع للخسارة والتى ليس لديها أى مشكلة من تطبيق المواصفة الجديدة ولكن لابد من منح مهلة للتطبيق.

وأعلن عن اجتماع موسع غدا الأربعاء بين غرفة الصناعات الهندسية وهيئة المواصفات والجودة ويطالب المصنعين خلال الاجتماع بوضع استراتيجية للمصنعين تضمن تطبيق المواصفة الجديدة مع ضرورة منح مهلة لتوفيق أوضاعهم واستيراد مدخلات إنتاج للصناعة وفقا للمواصفة الجديدة التى ترغب فيها هيئة المواصفات والجودة.

وكان المهندس أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجوده بوزارة التجاره والصناعة، قال فى تصريحات صحفية، إن القرار الوزارى رقم (1002 لسنة 2017)، والذى يختص بتوفير الأمان لمنتج البوتاجاز هو ضمن المواصفات القياسية العالميه المعتاده حول العالم وملزم لجميع الشركات ولابد من تطبيقه، مشيرا إلى أن أى تهاون لهذه المواصفات أو مخالفتها من قبل الشركات المنتجه لهذا المنتج يضع تحت طائلة القانون.

يذكر أن صادرات الصناعات الهندسية، ارتفعت خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2020-2021 بنسبة 8.4 % لتسجل 1.558 مليار دولار مقارنة بـ 1.437 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الجارى 2019-2020.

وقال المجلس، إن صادرات القطاع لشهر يناير 2021 سجلت 218.5 مليون دولار مقابل 198.7مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضي بنسبة ارتفاع 10%.

وأشار إلى ارتفاع صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7% والكابلات بنسبة 22% والأجهزة المنزلية 22.1% والصناعات الكهربائية والإليكترونية 7.7% والأجهزة المنزلية 22.1 % ووسائل النقل شهدت ارتفاع بنسبة 107%.