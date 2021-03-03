اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير  4760 مخالفة مرورية بالطرق السريعة والصحراوية 

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:06 م
تحرير  4760 مخالفة مرورية بالطرق السريعة والصحراوية  حملة مرورية _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة باشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4760 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1980 تجاوز السرعة المقررة، 250 مخالفة السير بدون تراخيص، 26 مخالفة موقف عشوائى، 35 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.  


اخبار الحوادث

حملات مرورية

ادارة مرورية

اخبار عاجلة

رصد المخالفات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة