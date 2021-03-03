تجديد حبس قاتل سائق "تاكسى الإسماعيلية" ضحية "لقمة العيش" 15 يوما

الإسماعيلية – السيد فلاح

قررت نيابة أول بالإسماعيلية، تجديد حبس قاتل سائق تاكسي، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد، بعد أن كشفت التحقيقات خلال مناقشة النيابة للمتهم أنه قرر الانتقام من المجني عليه بسبب خلافات عائلية، وتم تجديد حبسه 4 أيام، وتم تجديدها اليوم إلى 15 يوما.

واعترف المتهم بارتكابه واقعة القتل بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما، دفعته إلى استدرج السائق إلى خارج المنزل، في ساعة متأخرة، ونشبت بينهما مشاجرة، وانتهت بإصابته بسكين كانت بحوزته، لافتا إلى أنه قتله خشية إفتضاح أمره.

وكشفت تحريات مباحث قسم أول الإسماعيلية، تفاصيل واقعة مقتل سائق التاكسي ويدعى السيد فايز عزيز ميخائيل 27 عامًا، والذى عثر عليه مطعونًا بـ 6 طعنات داخل سيارته بمنطقة الإرسال بمدينة الإسماعيلية، والتى أكدت أن خلافات عائلية سابقة بين سائق التاكسي المجني عليه في حادث الاسماعيلية والمتهم بقتله دفعته إلي ارتكاب الواقعة الأسبوع الماضي.

وكثفت وحدة مباحث قسم أول بالإسماعيلية تحرياتها حول المجني عليه وعلاقاته بأقاربه وزملائه في العمل فيما تتبع ضباط البحث الجنائى هاتف المجني عليه وحركة السيارة داخل المدينة لمعرفة آخر من التقاهم المجني عليه قبل وفاته.

ونجح ضباط البحث بقسم أول في تحديد هوية 4 أشخاص من المشتبه بهم في ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات توصل الضباط إلي هوية مرتكب الواقعة وتمكن الضباط من القبض عليه.

وكشفت التحريات أن المتهم علي صلة قرابة مع المجني عليه وأن خلافات ومشادات سابقة دفعته لاستدراجه إلي منطقة "الإرسال" دائرة قسم أول بالإسماعيلية باعتبارها من المناطق الغير مزدحمة بالسكان وخاصة بعد منتصف الليل وسدد له عدة طعنات أودت بحياته وألقى بسلاح الجريمة في السيارة وفر هاربًا متخفيًا بارتدائه كمامة طبية وغطاء علي الرأس.