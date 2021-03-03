بنك HSBC مصر يطلق بطاقة الائتمان للاسترداد النقدي للمرة الأولى

بطاقة الائتمان من بنك HSBC مصر

أطلق بنك HSBC مصر بطاقة الائتمان للاسترداد النقدي للمرة الأولى ليمنح بذلك لعملاء البنك من الأفراد إمكانية الحصول على ما يصل إلى 3٪ كاسترداد نقدي على مشترياتهم اليومية.

وتشتمل بطاقة HSBC فيزا البلاتينية الائتمانية للاسترداد النقدي على مجموعة من المزايا الإضافية المقدمة من فيزا بلاتينوم، بما في ذلك إمكانية الدخول إلى 25 صالة انتظار في مطارات مختارة حول العالم، والحصول على أكثر من 9000 عرض "اشترِ 1 واحصل على 1 مجاناً" في مصر وخارجها عبر تطبيق ENTERTAINER المجاني.

وبالإضافة إلى إمكانية الحصول على الاسترداد النقدي تلقائياً بشكل شهري، فإنه يمكن لحاملي البطاقات اختيار خطط تقسيط تصل إلى 24 شهراً والحصول على أسعار فائدة تنافسية للمشتريات ذات القيمة الكبيرة أو عندما يحتاجون إلى بعض من النقود الإضافية.

وبالتعليق على ذلك، قالت نسرين حافظ، القائم بأعمال رئيس قسم إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك HSBC مصر: "أبلغونا عملائنا برغبتهم في الحصول على المزيد من المرونة في طريقة الحصول على المكافآت واستردادها، ولقد استمعنا إلى آرائهم وملاحظاتهم وعملنا على إيجاد الحلول التي من شأنها تلبية متطلباتهم. وتعتبر بطاقة HSBC فيزا البلاتينية الائتمانية للاسترداد النقدي عرضاً فريداً من نوعه في مصر، إذ أنها تمنح العملاء حرية استخدام مكافآتهم على النحو الذي يرونه مناسباً."

ومن جانبها، قالت ملك البابا، مدير شركة Visa في مصر: "يسر شركة Visa الدخول بهذه الشراكة مع بنك HSBC والعمل معهم على إطلاق بطاقة HSBC فيزا البلاتينية الائتمانية للاسترداد النقدي في مصر. فلقد تم تصميم هذا المنتج وفقاً للاحتياجات المتطورة لحاملي البطاقات المصريين. وإننا نتطلع قدماً إلى تنمية شراكتنا مع بنك HSBC من خلال تطوير المزيد من منتجات الدفع الرقمية المبتكرة وتمكين البنك من تقديم طرق دفع آمنة غير تلامسية ومنح حاملي بطاقات Visa المكافآت التي يتوقعونها ويستحقونها بشكل متزايد."

وتأتي بطاقة HSBC فيزا البلاتينية الائتمانية للاسترداد النقدي لتكمّل مجموعة بطاقات HSBC الائتمانية الحالية وتمنح العملاء مجموعة أكبر من خيارات الدفع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية.