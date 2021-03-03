بعد انتهاكات حقوق الإنسان.. إثيوبيا تعلن إجراء تحقيق دولى فى أحداث تيجراى

قالت الخارجية الإثيوبية، اليوم، الأربعاء، إن الحكومة تعمل على إجراء تحقيق محايد في إقليم تيجراي ، الذى شهد توترات عسكرية على مدار الشهور الماضية.

وأعلنت الخارجية الإثيوبية بحسب سكاي نيوز، ترحيب أديس أبابا بمشاركة أي جهة دولية في التحقيق.