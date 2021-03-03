اليوم السابع
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بعد انتهاكات حقوق الإنسان.. إثيوبيا تعلن إجراء تحقيق دولى فى أحداث تيجراى

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:10 ص
بعد انتهاكات حقوق الإنسان.. إثيوبيا تعلن إجراء تحقيق دولى فى أحداث تيجراى مآساة اطفال تيجراى
كتب سمير حسنى

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قالت الخارجية الإثيوبية، اليوم، الأربعاء، إن الحكومة تعمل على إجراء تحقيق محايد في إقليم تيجراي ، الذى شهد توترات عسكرية على مدار الشهور الماضية.
 
وأعلنت الخارجية الإثيوبية بحسب سكاي نيوز، ترحيب أديس أبابا بمشاركة أي جهة دولية في التحقيق.
 
وشهد الإقليم فرار آلاف المدنيين صوب الحدود مع السودان، نتيجة الحملة العسكرية التى شهدها الإقليم، وتسبب فى مقتل المئات.
 
وأعرب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد، عن قلق بلاده بشأن الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في تيجراى، وكذلك بشأن حرية الصحافة، مطالبا الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بما فيهم اللاجئين، ومنع المزيد من العنف، على خلفية تقارير موثوقة عن الفظائع وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

 


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اقليم تيجراى

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العنف فى تيجراى

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