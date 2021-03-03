بدء التدريبات العملية على منظومة دعم المزارع بالجمعيات الزراعية فى دمياط

قال المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط ، إنه تم انعقاد البرنامج التدريبي لمستخدمي منظومة دعم المزارع بالجمعيات الزراعية على مدار يومين.

وأشار سميح عبد السميع فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إلى أن البرنامج يشمل التدريبات النظرية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل المميكنة للتعديل الحيازي والحصر الموسمي وصرف الأسمدة، وذلك استعدادا للبدء في التدريبات العملية على أجهزة التابلت ونقاط البيع POS والمقرر إنعقادها بمقرات الإدارات الزراعية ومناطق الإصلاح وفقا للبرنامج الزمني لخطة التدريب والتى بدأت أمس الأربعاء وحتى الإثنين 22 مارس الجارى.

وأكد وكيل وزارة الزراعة على ضرورة إتقان المتدربين لكافة الوظائف المتاحة على منظومة دعم المزارع بما يؤهلهم لتنفيذ المهام والتكليفات المطلوبة مؤكدا أن إطلاق مشروع كارت الفلاح يعد تحولا غير مسبوق في دورات العمل بالحيازات الزراعية والحصر الزراعي الموسمي ومنظومة الأسمدة الزراعية.