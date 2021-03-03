بدء الامتحان المجمع لطلاب الصف الأول الإعدادى للترم الأول

كتب محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى

بدأ طلاب الصف الأول الإعدادى أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم والدراسات وسط تباعد بين الطلاب فى لجان الامتحانات، كما أكد الطلاب سهولة الأسئلة وتجربة الامتحان المجمع.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة على و ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية ، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات..