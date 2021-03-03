بالإجماع.. وزراء الخارجية العرب يجددون ولاية أبو الغيط فى الجامعة العربية.. و"اليوم السابع" يتقدم بالتهنئة

وافق وزراء الخارجية العرب على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة، وذلك تقديراً لمسيرته فى إرساء التوافق بين كافة الدول العربية، ومعالجة الأزمات "العربية ـ العربية" داخل إطار الجامعة، بخلاف دوره الداعم لمختلف القضايا العربية.

واليوم السابع يتقدم بالتهنئة للأمين العام أحمد أبو الغيط علي التجديد، معرباً عن أمله فى استمرار التعاون المثمر بين إدارة الجامعة مع كافة وسائل الإعلام المصرية والعربية بما يخدم مصالح الدول العربية، ويساهم فى تقديم قضايا الأمة العربية أمام شتي منصات المجتمع الدولى.

ونقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماعهم المنعقد الأربعاء الموافقة بالإجماع على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط وذلك قبل بدء الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم .

وبدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا، اليوم الأربعاء، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط؛ وذلك قبيل انطلاق الدورة (155) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

ويأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية.

ويناقش المجلس تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية المقبلة في دورتها (31)، المقرر عقدها في الجزائر إلى جانب عدد من قضايا العمل العربى المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والشؤون المالية والإدارية.