وأضاف "الشعب العراقي ينتظرنا وكان ينتظر يوحنا بولس الثاني الذي كان ممنوعا من السفر إلى هنا، لا يمكن أن نخيب أمل شعب للمرة الثانية"، وفي السياق ذاته، تشهد الشوارع والساحات الرئيسية في النجف، استعدادات واسعة لاستقبال وفد الفاتيكان والوفود الإعلامية المرافقة له، وأكد النائب عن المكون المسيحي العراقي أسوان الكلداني أن زيارة البابا للعراق لها تأثير كبير على وقف هجرة المسيحيين، وستسهم بزيادة الدعم الدولي للعراق في مختلف المجالات، ولها تأثيرها الكبير بدعم المسيحيين بشكل خاص وأبناء الشعب بشكل عام في الظروف الحالية، ومن المقرر أن يبدأ بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، يوم الجمعة، زيارة للعراق تستمر عدة أيام.