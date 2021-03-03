انخفاض عجز تجارة المغرب 32.7% في يناير

رويترز

قال مكتب الصرف المغربي اليوم الأربعاء إن العجز التجاري للبلاد تراجع 32.7 بالمئة إلى 16.4 مليار درهم (1.84 مليار دولار) في يناير.

وقال المكتب في تقرير شهري إن واردات المغرب انخفضت 16 بالمئة إلى 41.7 مليار درهم، في حين زادت الصادرات 5.2 بالمئة إلى 25.3 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

قلصت جائحة كوفيد-19 تكلفة واردات الطاقة وأبطأت حركة التجارة وأدت إلى انكماش اقتصادي أضر بالطلب الداخلي والخارجي.

وأعلنت الحكومة عن خطة لخفض الواردات بقيمة 34 مليار درهم بحلول 2023 من خلال تحفيز التصنيع المحلي.

وفي إطار الخطة نفسها، وُقعت الشهر الماضي 52 اتفاقية استثمار، قيمتها الإجمالية 4.2 مليار درهم، بين الحكومة وشركات عاملة في قطاعات المنسوجات والأدوية والكيماويات والمعادن والبلاستيك والأغذية الزراعية والأخشاب.